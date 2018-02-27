محمد البرادعي يطالب بالتحقيق في قضايا "تعذيب واختفاء قسري" في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طالب الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق بفتح تحقيقات عاجلة، في قضايا "تعذيب واختفاء قسري" في مصر، متطرقاً لحالة محمود حسين المعروف بـ "معتقل التيشيرت."

وقال البرادعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" الإثنين: "أسمع وأقرأ الكثير... ولكني أتساءل هنا مرة أخرى عن حالات محددة : هل تم تعذيب محمود معتقل التيشيرت كما ذكر في تصريحاته؟"

وأضاف المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية في تغريدته: "هل اختفى أشرف شحاته وماصوني قسرياً منذ سنوات كما تعلن أسرتاهما مراراً؟"

يذكر أن محمود محمد المعروف بـ"معتقل التيشرت" كان قد أحتُجز احتياطياً لأكثر من سنتين بحسب "بوابة الأهرام"، بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض عليه في أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، بسبب ارتدائه تيشيرت حملة "وطن بلا تعذيب" ووشاح كُتِب عليه "ثورة 25 يناير."

كما أنه دائماً ما يُطلق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء أشخاص يدّعي ذويهم بأنهم اختفوا قسرياً، فيما تؤكد وزارة الداخلية المصرية عدم وجود مثل هذه الحالات.