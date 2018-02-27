كل ما تحتاج معرفته عن إغلاق أبواب كنيسة القيامة

ما تحتاج معرفته عن إغلاق أبواب كنيسة القيامة

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و34 دقيقة.
القدسالكنيسةالكنيست الإسرائيليالمسيحية
2:10

أغلق قادة كنائس القدس باب كنيسة القيامة احتجاجاً، فهم يقولون إنهم يشعرون بالاضطهاد بسبب قانونين جديدين. 

القدسالكنيسةالكنيست الإسرائيليالمسيحية