كل ما تحتاج معرفته عن إغلاق أبواب كنيسة القيامة
ما تحتاج معرفته عن إغلاق أبواب كنيسة القيامة
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و34 دقيقة.
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أغلق قادة كنائس القدس باب كنيسة القيامة احتجاجاً، فهم يقولون إنهم يشعرون بالاضطهاد بسبب قانونين جديدين.
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