إليكم قائمة بالأوامر الملكية السعودية بالإعفاءات والتعيينات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صدرت أوامر ملكية في المملكة العربية السعودية، الإثنين، بقائمة بالتعيينات والإعفاءات بمناصب وزارية وعسكرية.

وتضمنت إحدى الأوامر "الموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني،" وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ومن أبرز الأوامر الملكية الصادرة كانت إعفاء الأمير فهد بن بندر من إمارة الجوف "بناءً على طلبه"، وتعيينه مستشارا للملك بمرتبة وزير.

كما طرأت تغييرات جذرية على عدد من المناصب العسكرية في كل من هيئة الأركان العامة وقوات الدفاع البري والجوي، بالإضافة إلى العديد من الأوامر الملكية فيما تعيينات بالديوان الملكي وفيما يخص التغيير بالحكومة بعدد من الوزارات.

كما برز تعيين الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، بعد أن أصبحت ثاني سيدة تتولى منصب وكالة الوزارة عند تعيينها في أكتوبر/تشرين أول الماضي، وذلك بعد تعيين الدكتورة منيرة بنت حمدان العصيمي في منصب "وكيل وزارة الصحة المساعد" ، قبل عدة اعوام.

إليكم عدد من الاوامر الواردة بهذه القائمة:

إنهاء خدمات الفريق الأول الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان وإحالته للتقاعد، وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي

وترقية الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي إلى رتبة فريق أول ركن ويعين رئيسا لهيئة الأركان العامة

ترقية اللواء ركن مطلق بن سالم الأزيمع لرتبة فريق ركن ويعين نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة.

تعيين الدكتور خالد بن حسين بياري مساعدا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة

إعفاء الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات البرية من منصبه ويعين قائدا للقوات المشتركة برتبة فريق ركن، وترقية اللواء الركن فهد بن عبد الله المطير إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا للقوات البرية

ترقية اللواء ركن جار الله بن محمد العلويي إلى رتبك فريق ركن وتعيينه قائدا لقوة الصواريخ الاستراتيجية

إنهاء خدمات الفريق الركن محمد بن عوض سحيم قائد قوات الدفاع الجوي وإحالته للتقاعد، وترقية اللواء الركن مزيد بن سليمان العمرو إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا لقوات الدفاع الجوية.

ترقية اللواء الطيار الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا للقوات الجوية

إعفاء الدكتور محمد البشر من منصبه كسفير المملكة في دولة الإمارات العربية المتحدة

إعفاء الاستاذ حمد بن خلف الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه، وتعيين محمد بن مهنا المهنا وكيلا لوزارة الداخلية الشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.

تعيين الأستاذ محمد بن داخل المطيري أميناً عاماً لمجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور يوسف بن طراد السعدون والاستاذ نبيه بن عبد المحسن البراهيم ويوسف بن طراد السعدون والاستاذ نبيه بن عبد المحسن البراهيم أعضاء في مجلس الشورى.

إعفاء الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة من منصبه، وتعيين المهندس محمد القويحص بمنصبه

إعفاء معالي الدكتور أحمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه

تعيين الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري آل سعود مساعدا لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة.

إعفاء الدكتور أحمد السالم عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من منصبه

إعفاء الدكتور يوسف السعدون وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية من منصبه

تعيين الأستاذ صالح بن محمد الشارخ مستشاراً برئاسة أمن الدولة بالمرتبة الممتازة

تعيين الأستاذ شلعان بن راجح بن شلعان وكيلاً للنيابة العامة بالمرتبة الممتازة

وصدرت أوامر بتعيين أمراء بالمناصب التالية: