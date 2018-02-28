بوابة الأهرام: 20 قتيلا بتصادم قطاري البحيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— لقي 20 شخصا حتفهم وأصيب 40 آخرين بجروح، الأربعاء، وذلك في حادث تصادم قطارين بالبحيرة، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام عن مصدر بوزارة الداخلية.

وأضاف تقرير الأهرام نقلا عن المصدر الذي لم يسمه أن الحصيلة مرشحة للزيادة، مضيفا أن المصابين تم نقلهم إلى كل من مستشفى إيتاي البارود ودمنهور.

من جهته قال هشام بدوي من المكتب الإعلامي بوزارة الصحة المصرية، إن عدد القتلى المؤكد يبلغ خمسة أشخاص، لافتا إلى أن بيانا توضيحيا سيصدر قريبا، ومؤكدا على أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عنن حصر الارقام الخاصة بالوفيات والمصابين.

ويذكر أن موقع التلفزيون المصري قال في تقريره أن التصادم وقع بمنطقة كوم حمادة بالبحيرة على بعد 125 كيلومتر من العاصمة المصري، القاهرة، ونجم عن تصادم قطار بضائع بقطار ينقل ركابا.