قرقاش: تتضح جوانب تدخل إيران باليمن كل يوم ومعها يتأكد صواب قرار عاصفة الحزم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الهدف الاستراتيجي وراء عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن، واضح، لانفتا إلى أن بلاده تلعب دورها كاملا.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تتضح جوانب التدخل الإيراني في اليمن بمرور كل يوم، ومعها يتأكد صواب قرار عاصفة الحزم، لا شك أن الاختبار عسير ولكنه استحقاق لا بد منه، الهدف الاستراتيجي واضح وهو أمن واستقرار الجزيرة العربية للأجيال القادمة."

وتابع قائلا: "وفِي هذا السياق تلعب الإمارات دورها كاملا ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وتضحيات أبناءنا لأجل مستقبل دولتهم ومنطقتهم ولن ينال منها خطاب رخيص أو إشاعة ساقطة أو رشوة مرتبكة."

وأضاف: "ولإدراك الهدف الاستراتيجي يدير التحالف العربي بقيادة الرياض ملفات مهمة تتضمن السياسي والعسكري والإنساني والأمني، ومن خلالها سندرك هدفنا عبر يمن مستقر ومزدهر ضمن محيطه الطبيعي."