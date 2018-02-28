الملك سلمان يلتقي الحريري بأول زيارة له بعد رجوعه عن استقالته

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض الأربعاء رئيس الوزراء اللبناني، سعدالدين الحريري، الذي يزور المملكة للمرة الأولى منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما خرج بشكل مفاجئ من العاصمة السعودية معلنا استقالته من منصبه بسبب تدخلات إيران وحزب الله.

وكالة الأنباء السعودية قالت إن اللقاء بين العاهل السعودي والحريري شهد "استعراضا للعلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث على الساحة اللبنانية" دون تقديم المزيد من التفاصيل حول فحوى الاجتماع الذي حضره من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، ووزير الدولة مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل الجبير، والمستشار بالديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا.

الحريري كان قد وصل فجر الأربعاء إلى الرياض، بعد ساعات على تلقيه دعوة رسمية لزيارة المملكة نقلها له العلولا نفسه خلال زيارة قصيرة إلى بيروت تأتي قبل ثلاثة أشهر على موعد انتخابات منتظرة في لبنان.

وفي لبنان قال النائب عمار حوري، العضو البارز في كتلة تيار المستقبل التي يقودها الحريري، إن زيارة رئيس الوزراء اللبناني "كانت متوقعة منذ مدة، ولكن كانت في انتظار إنضاج الظروف وتحديد الموعد"، معتبرا أن "الوفد السعودي لم يدخل في تفاصيل الشأن الداخلي اللبناني."

يذكر أن المرة الأخيرة التي كان الحريري فيها بالسعودية شهدت إعلانه استقالته منها احتجاجا على التدخلات التي قال إن إيران وحزب الله يمارسانها في الحياة السياسية اللبنانية، وتبع ذلك رفض الرئيس اللبناني، ميشال عون، قبول استقالة الحريري ووصفه لبقائه في الرياض بأنه احتجاز. وقد ظل الحريري لعدة أيام في المملكة، نافيا تعرضه لأي ضغوطات، قبل أن يعود لبيروت عن طريق باريس، حيث عاد عن استقالته.