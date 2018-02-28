مدير قناة الجزيرة يعتذر عن خطأ ترجمة على لسان فوتيل حول الأزمة الخليجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— اعتذر ياسر أبوهلالة، المدير العام لقناة الجزيرة القطرية، مساء الثلاثاء، عن خطأ في الترجمة بعثته القناة في خبر عاجل على لسان سيبستيان فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، والتي كان يتحدث فيها عنن الأزمة الخليجية.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية على صفحتها بتويتر، تغريدة قالت فيها: "هذا التصريح غير دقيق، أدناه هو التصريح الدقيق لقائد القيادة المركزية الاميركية الجنرال فوتيل: ’الازمة الخليجية اثبتت انها تشتت التركيز عن عمليات التحالف بقيادة السعودية في اليمن‘ للاطلاع على النص الكامل أضغط على الرابط."

وقال أبوهلالة في رد على هذه التغريدة: "تم اعتماد هذه الصيغة وهي موجودة على حساب الجزيرة عاجل، شكرًا للتوضيح ونعتذر عن الالتباس غير المقصود بسبب الترجمة. الجزيرة بموجب ميثاق الشرف الصحفي ملزمة بالتصحيح."

وتناقل مغردون هذا الخطأ بالترجمة، حيث قال صاحب حساب سعودي لايف: "الحساب الرسمي للقيادة المركزية الامريكية يكذّب قناة الجزيرة، ويطلب منهم تحري الدقة في نقل بيان الجنرال فوتيل."

ويشار على أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.