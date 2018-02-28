(CNN)-- قال مصدر بالأمم المتحدة إن كوريا الشمالية أرسلت مواداً يمكن استخدامها كأسلحة كيماوية إلى سوريا، مشيراً إلى أن تقريراً جديداً لم ينشر يستند على تحقيق سري كشف أن صمامات ومقاييس حرارة تستخدم لتحويل المواد الكيماوية إلى قنابل قاتلة أرسلت من قبل نظام كيم.
شاهد.. هل تواطأت بيونغ يانغ مع الأسد لصنع الأسلحة الكيماوية؟
هل تواطأ كيم مع الأسد لصنع الأسلحة الكيماوية؟
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و22 دقيقة.
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دلائل جديدة على شراكة شريرة بين كيم جونغ أون والنظام القاتل للرئيس السوري بشار الأسد.
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