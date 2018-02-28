شاهد.. هل تواطأت بيونغ يانغ مع الأسد لصنع الأسلحة الكيماوية؟

(CNN)-- قال مصدر بالأمم المتحدة إن كوريا الشمالية أرسلت مواداً يمكن استخدامها كأسلحة كيماوية إلى سوريا، مشيراً إلى أن تقريراً جديداً لم ينشر يستند على تحقيق سري كشف أن صمامات ومقاييس حرارة تستخدم لتحويل المواد الكيماوية إلى قنابل قاتلة أرسلت من قبل نظام كيم.