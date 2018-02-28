بوتين: في الغوطة متشددون وإرهابيون يطلقون 80 قذيفة على دمشق يوميا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن في الغوطة الشرقية بسوريا ما وصفها بـ"قوات للمتشددين وممثلين عن الجماعات الإرهابية" لافتا إلى أن هؤلاء يطلقون نحو 80 قذيفة على العاصمة السورية، دمشق، بشكل يومي.

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وتابع بوتين في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الحكومية عقب اجتماع له مع مستشار النمسا: "كما هو معلوم، فإن القرار الأممي ينص على أن محاربة التنظيمات الإرهابية لن تتوقف.. من هناك يتم شن قصف متواصل، وفي بعض الأيام يصل عدد الضربات الصاروخية والقذائف لـ 80 صاروخ وقذيفة، وتسقط القذائف بما في ذلك على محيط السفارة الروسية والبعثة التجارية".

وتابع قائلا: "الوضع صعب، وآفاق التسوية بين الأطراف المتنازعة تعتمد على الرغبة الداخلية لتحقيق التسوية، والحفاظ على وحدة أراضي وسيادة الدولة، كل شيء يعتمد على ذلك.. إذا بذلنا جميعا جهودا من أجل تطبيع الوضع في البلاد وفي الغوطة الشرقية، سننجح."