الخارجية الأمريكية: إبقاء ميناء الحديدة باليمن مفتوحا يدل على نية التحالف  

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن إبقاء التحالف الذي تقوده السعودية على ميناء الحديدة في اليمن مفتوحا، يدل على نيتهم الجادة بحل الأزمة الإنسانية التي تواجهها البلاد.

ونقلت السفارة الأمريكية في السعودية على لسان المتحدة قولها: "لا يزال ميناء الحديدة في اليمن مفتوحاً وهو أكبر ميناء في البلاد، حيث تم فتحه منذ الحادي والعشرين من شهر ديسمبر، وكانت حكومة المملكة العربية السعودية قد أعادت فتح الميناء لمدة ثلاثين يوماً بشكل مبدئي في شهر ديسمبر."

وتابعت قائلة: "نحن نثني بقوة على قرار التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية بإبقاء الميناء مفتوحاً. وهذا يدل على نية التحالف الجادة لدعم جهود المجتمع الدولي لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن.. ميناء الحديدة هو أكبر ميناء في البلاد، وهو نقطة دخول رئيسة وهامة للمعونات الإنسانية الضرورية والسلع التجارية بما في ذلك الغذاء والوقود والدواء."

وأضافت: "نحث المسؤولين عن عمليات الشحن التجاري على الاستمرار في استخدام ميناء الحديدة والرافعات الممولة من قبل الحكومة الأمريكية لنقل وادخال الإمدادات الحيوية إلى البلاد. –هيذر نويرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية."