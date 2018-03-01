وزير دفاع أمريكا الأسبق لـCNN: ألفا جندي أمريكي بسوريا لن يحل المشكلة والشرق الأوسط بأكبر فوضى بالتاريخ

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال تشاك هاغل، وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، إن وجود 2000 جندي أمريكي شمال سوريا لن يحل المشكلة والأزمة التي تمر بها البلاد، لافتا إلى أن الوضع السوري مشابه للوضع في أفغانستان حيث لا يوجد حل عسكري لما يحصل.

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جاء ذلك في مقابلة لهاغل مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: "هذه المنطقة (الشرق الأوسط) من العالم تمر بأكبر مشاكل، بأكبر فوضى شهدتها بالتاريخ، لدينا حكومات مختلة هناك حكومات غير فعالة، فكيف يمكننا معالجة ذلك؟ بالطبع 2000 جندي أمريكي بشمال سوريا لن يحل المشكلة."

وتابع قائلا: "تركيا موجودة روسيا موجودة وكل اللاعبين هناك (في سوريا)، بالعودة إلى بعض الأهداف والخيارات الاستراتيجية التي يمكن لأمريكا لعبها في هذا الملف، علينا إشراك القوى العظمى، هذا الأمر (الأزمة السورية) قد يستمر لسنوات وسنوات، ولن يكون هناك شيء تبقى من سوريا، فاليوم لم يتبقى الكثير من غرب العراق.."

وأضاف: "انظروا إلى ليبيا وأنظروا إلى اليمن، هل هذا ما نريد الوصول إليه؟ أم يتوجب علينا أن نكون أكثر ذكاء والتوصل إلى طرق أخرى لمعالجة الموضوع.. انخراط القوى العظمى مع بعضها البعض ليس استسلاما، نحن أقوى قوة على الأرض بكل المعايير، علينا أن نبدأ المبادرة، على ترامب أن يتواصل مع بوتين والتحدث حول هذه الأمور.."