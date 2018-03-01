المتحدث باسم العبادي لـCNN: من حق برلمان العراق طلب مغادرة القوات الأجنبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال سعد الحديثي، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إن من حق البرلمان في بلاده طلب مغادرة القوات الأجنبية من العراق، وخصوصا بعد إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش."

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وأضاف الحديثي في تصريح لـCNN إن الحكومة العراقية لا تزال بحاجة للمساعدة من القوات الأجنبية فيما يتعلق بعمليات التدريب والأمور اللوجستية الأخرى، وخصوصا فيما يتعلق بسوريا حيث لا يزال الإرهابيون يشكلون خطرا على العراق، إلا أن عدد هذه القوات الأجنبية يمكن تغييره مع المسير نحو المزيد من الاستقرار.

ويذكر أن البرلمان العراقي صوت على قرار تضمن "تقديم الشكر والتقدير لجميع الدول التي وقفت مع العراق لمحاربته تنظيم داعش الارهابي ودعوة الحكومة الى وضع جدول زمني لمغادرة القوات الاجنبية الاراضي العراقية بعد اعلان النصر النهائي على المجاميع الإرهابية."