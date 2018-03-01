عملية سيناء 2018.. جيش مصر يعلن مقتل ضابطين والقبض على 86 إرهابيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، الخميس، مقتل ضابطين وإصابة ضابط وضابط صف آخرين، خلال العمليات التي يقوم بها الجيش المصري في سيناء، لافتا إلى إلقاء القبض على 86 عنصرا إرهابيا ومطلوبا جنائيا خلال ذلك.

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قال لفت إلى "قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد ( 9 ) أهداف خاصة بالعناصر الإرهابية بعد توافر معلومات تفيد استخدامها في إيواء هذه العناصر، وتدمير عدد (2) سيارة مفخخة معدة لاستهداف القوات بمناطق العمليات، والقضاء على عدد (13) فرد من العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات بمناطق المداهمات ضبط بحوزتهم عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال بالقمر الصناعي."

وأضاف المتحدث أن العمليات أدت إلى "اكتشاف وتدمير عدد (100) ملجأ ووكر ومخزن من بينهم عدد من الحفر والخنادق المجهزة هندسياً بالمسارب والمدقات والمناطق الجبلية عثر بداخلهم على كميات من الذخائر ونظارات ميدان وتليسكوب وملابس عسكرية مشابهة لزي القوات المسلحة، وكميات كبيرة من الوقود وقطع غيار السيارات والدراجات النارية ومواد الإعاشة خاصة بالعناصر الإرهابية، وقيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد (10) عبوات ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات على محاور التحرك المختلفة."