ترامب يدعو أمير قطر لزيارة واشنطن بعد اتصاله بالسعودية والإمارات

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وجّه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعوة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة الولايات المتحدة خلال اتصال بينهما مساء الأربعاء، بحثا فيه "التطورات الإقليمية وفرص تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة وقطر في مجموعة من القضايا الأمنية والاقتصادية."

وشكر الرئيس الأمريكي أمير قطر على "قيادته لتسليط الضوء على السبل التي تستطيع الدول الخليجية من خلالها مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار والتغلب على الإرهابيين والمتطرفين. واتفق الزعيمان على أهمية التعاون الإقليمي ووحدة مجلس التعاون الخليجي لتخفيف المخاطر الإقليمية وضمان الازدهار الاقتصادي في المنطقة." وفقا للبيان الأمريكي.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء القطرية إن الاتصال شهد "استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل توطيدها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين." ولفتت إلى أن الزعيمين "أكدا حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على أسبابه ومصادر تمويله في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في هذا الشأن"

وتبادل ترامب والشيخ تميم "وجهات النظر حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية." كما كشفت الوكالة القطرية عن دعوة وجهها ترامب لأمير قطر لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية في شهر أبريل/نيسان المقبل، الأمر الذي رحّب أمير قطر به.

اتصال ترامب بأمير قطر مساء الأربعاء يأتي بعد يوم على اتصاله بولي العهد السعوي، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وشهدت الاتصالات البحث في "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار" وفقا للبيت الأبيض، وكذلك محاربة الإرهاب، مع التشديد على أهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أن مجلس التعاون الخليجي يعيش أزمة منذ يونيو/حزيران الماضي، بعدما قطعت ثلاث من دوله هي السعودية والإمارات والبحرين، وانضمت إليها مصر، علاقاتها مع قطر، متهمة إياها بدعم الإرهاب، الأمر الذي نفته الدوحة. وتحاول الكويت منذ أشهر إنجاح وساطتها لإنهاء الخلاف بين الدول الأعضاء، كما سبق للولايات المتحدة أن أبدت قلقها حيال الوضع القائم.