تقرير: قوات خاصة تركية وصلت عفرين مؤخرا وهذه مهامها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تشارك وحدات من القوات الخاصة التركية من الدرك والشرطة في العمليات التي أعلن عنها الجيش التركي في منطقة عفرين شمال سوريا والتي أطلق عليها اسم عمليات "غصن الزيتون،" وفقا لتقرير نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

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ونقل تقرير الاناضول على لسان مصادر أمنية لم يسمها أن "الوحدات المذكورة تقوم في الوقت الراهن بمهامها على مدار 24 ساعة، وهي مزودة بالأسلحة والنواظير الليلية، وستقوم عند الحاجة، بأعمال إبطال مفعول المتفجرات والألغام المزروعة داخل المناطق السكنية المحررة من الإرهابيين، وعمليات تفتيش للبحث عن الإرهابيين المختبئين."

وأضاف التقرير أن "قسماً من القوات الخاصة تم نشرها بالقرب من بلدتي جنديرس وراجو اللتين تقعان تحت احتلال تنظيم ب ي د/ بي كا كا الإرهابي.. وستتولى مسؤوليات هامة خلال العمليات التي ستبدأ داخل مدينة عفرين."