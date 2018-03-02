رئيس الكنيست الأسبق لـCNN: نتنياهو ملك إسرائيل وقوي بصورة لا تصدق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أبراهام بيرغ، رئيس الكنيست الإسرائيلي الأسبق، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو يعتبر بمثابة "ملك إسرائيل" على حد تعبيره، مؤكدا على أن نتنياهو "قوي بصورة لا تصدق."

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جاء ذلك في مقابلة لبيرغ مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: "هو (نتنياهو) أكثر رؤساء وزراء إسرائيل قدرة، هو قوي جدا بصورة لا تصدق، الدعم الشعبي له.. هو ملك إسرائيل، ففي أعين الكثيرين يُرى كذلك، ولكن في الوقت ذاته كلما حظى بقوة أكبر تزداد المشاكل الشخصية والثقة، نعم قو ملك سياسي ولكنه ليس قائدا تاريخيا جيدا."

وتابع قائلا: "أريد أن أهزمه (نتنياهو) في صناديق الاقتراع، ولا أريد أن ألحق الهزيمة به في مراكز الشرطة، وعليه مهما كان الأمر الذي يواجهه أتمنى له التوفيق، فلا تستحق أي دولة أن يكون رئيس وزرائها خاضعنا للتحقيقات أو في السجن."