قرقاش: لا نتلون ولا نكذب ولا نلعب على التناقضات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن بلاده لها مواقف ثابتة ورواسخ ومصداقية، مؤكدا على أن قضايا المنطقة وفي مقدمتها سوريا واليمن والملف الفلسطيني تحظى باهتمام مراكز القرار.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "زيارة ممتازة الي المملكة المتحدة وفرصة لشرح موقف الإمارات تجاه القضايا الإقليمية والتطرف والإرهاب، هناك إدراك متنامي بدور السعودية المحوري والقادم وقلق من الدور الإيراني الإقليمي."

وتابع قائلا: "قضايا المنطقة وعلى رأسها سوريا واليمن والملف الفلسطيني تحظى باهتمام في مراكز القرار والبحوث، وقناعة تتعزز بأن الإمارات شريك صادق يدرك أهمية أن تتحمل دول المنطقة مسؤوليات أمن واستقرار المنطقة."

وأضاف: "الموقف الثابت والشفافية والمصداقية هي الثوابت الراسخة لسياسة الإمارات، وهذا التوجه الواضح يقدره الأصدقاء والشركاء، لا نتلون ولا نكذب ولا نلعب على التناقضات، والحصيلة احترام للإمارات وتعاون مع دورها في المنطقة وقضاياها."