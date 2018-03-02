روسيا: عملية شاملة بالغوطة الشرقية باتت ضرورية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن ما وصفته بـ"عملية شاملة" في الغوطة الشرقية بات ضروريا، لافتا على أن "التشكيلات الإرهابية" على حد تعبيرها، مستمرة بقصف العاصمة السورية، دمشق بصورة دورية.

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ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية على لسان زاخاروفا قولها: "هذه الاستفزازات من قبل التشكيلات المسلحة جعلت العملية الشاملة على الأرض لمكافحة الإرهاب ضرورية ولا مفر منها. وهي مدعومة من الجو من قبل سلاح الجو السوري والقوات الجوية الفضائية الروسية".

وأضافت المتحدثة الروسية قائلة: "لا يجب التعويل على أننا سنعيق السلطات السورية في مكافحتها للإرهابيين،" مشيرة إلى استمرار سعي بلادها لتطبيق القرار الأممي حول الهدنة السورية، لكنها لن تمنع السلطات السورية عن مكافحة الإرهاب، وفقا لتقرير الوكالة الروسية.