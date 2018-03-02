مفوض حقوق الإنسان: ما يحدث بالغوطة قد يصل لجرائم حرب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الأمير الأردني زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان إن ما يحدث في الغوطة الشرقية بسوريا قد يصل إلى درجة جرائم الحرب وربما جرائم ضد الإنسانية.

وحذر المفوض السامي مرتكبي الانتهاكات بالغوطة من المسائلة، قائلا: "يتعرض المدنيون للقصف بهدف إخضاعهم أو الموت يجب أن يعرف مرتكبو هذه الجرائم أنه يتم التعرف عليهم وأن الأدلة ضدهم تجمع بهدف ملاحقتهم قضائيا وسيحاسبون على ما قاموا به."

وتابع قائلا: "حذار من أن يظن مرتكبو هذه الجرائم بالغوطة أنهم سيفلتون من العقاب، ظن آخرون ذلك، واعتبروا أنفسهم وطنيين قبل اعتقالهم، يجب إحالة الوضع في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، إن محاولات إحباط العدالة وحماية هؤلاء المجرمين مشينة."