البحرين: اعتقال 116 إرهابيا بتنظيم شكله الحرس الثوري الإيراني  

المنامة، البحرين (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، السبت، عن إحباط عدد من العمليات الإرهابية والقبض على 116 عنصرا إرهابيا قالت إنهم ينتمون لتنظيم عمل الحرس الثوري الإيراني على تشكيله من خلال توحيد عدد من التنظيمات الإرهابية.

جاء ذلك في بيان للداخلية البحرينية وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه، حيث ذكرت أن "التحريات دلت على أن هذه العناصر، تنتمي إلى تنظيم إرهابي، عمل الحرس الثوري الإيراني على تشكيله من خلال توحيد عدة تنظيمات إرهابية وجمعها في إطار واحد، وذلك إثر نجاح الأجهزة الأمنية البحرينية في توجيه ضربات لهذه التنظيمات الإرهابية، كان من نتيجتها إضعافها وإرباك حركتها في البحرين. حيث يقف وراء دعم وتمويل وتدريب عناصر هذا التنظيم الإرهابي، الحرس الثوري في إيران وأذرعه الإرهابية الخارجية ومنها كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية في العراق، وحزب الله الإرهابي في لبنان، وذلك من خلال تكثيف عمليات تجنيد العناصر الإرهابية بالداخل والترتيب والتنسيق لتدريبها في المعسكرات الإرهابية وتزويدهم بالأموال والأسلحة النارية والعبوات الناسفة."

وأضافت الداخلية البحرينية أن "التنظيم كان يخطط لاستهداف قيادات ومنسوبي الأجهزة الأمنية والدوريات وحافلات نقل رجال الأمن، بالإضافة إلى منشآت نفطية وحيوية، بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وضرب الاقتصاد الوطني وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر."