الحريري ينشر سيلفي مع ولي العهد السعودي وشقيقه خالد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، السبت، صورة سيلفي له مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والسفير السعودي في الولايات المتحدة خالد بن سلمان.

والتقطت الصورة خلال زيارة الحريري للرياض، في لقاء رسمي جمعه مع الأمير محمد بن سلمان والذي جرى فيه "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة،" وفقاً لما ذكرته وكالتا الأنباء السعودية واللبنانية الرسميتين.

ونشر الحريري الصورة عبر حسابيه الرسميين بتويتر وانستغرام:

وتعد هذه الزيارة الأولى للحريري إلى المملكة بعد تقديمه استقالته من السعودية منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليزور فرنسا بعدها قبل العودة إلى لبنان لتولي منصبه مجدداً.

وقال الحريري في مقابلة تلفزيونية مع قناة "MTV" اللبنانية، الأسبوع الماضي، إنه اختار أن يكون الإعلان عنها من الرياض لتكون "دراماتيكية أكثر،" وحول ذهابه الى فرنسا قبل عودته الى لبنان في حينها، قال الحريري إنه ربما كانت هذه أفضل طريقة للتخفيف من الجو السائد حول رجوعه عن الاستقالة.

هذا وقد اجتمع الحريري بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء