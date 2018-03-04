برلماني مصري: زيارة ولي عهد السعودية تؤكد خصوصية العلاقات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال النائب المصري، جمال عباس، الأحد، إن زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، تؤكد ما وصفه بـ"خصوصية العلاقات" بين القاهرة والرياض.

وتابع عباس في بيان نقله موقع الأهرام، قبيل وصول ولي عهد المملكة للقاهرة، حيث قال: "إن الزيارة اليوم دليل قاطع على عمق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.. تحقق التعاون المشترك، في ضوء ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر أخوة وطيدة."

وتابع قائلا: "هذه الزيارة تتمركز في هدفها الأول حول بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وقدرة البلدين على التصدي للتحديات المختلفة برؤية موحدة، وتؤكد خصوصية العلاقات المصرية - السعودية وتميزها في مختلف المستويات، في ظل أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما."

وأضاف: "هذه الزيارة تعد أول زيارة لولى العهد إلي وطنه الثاني مصر، منذ تعيينه وليا للعهد في المملكة،" موضحًا أنها "بمثابة رد قوي لداعمي الإرهاب بأن وحدة البلدين ستمنع تلك الظاهرة، التي تمثل خطرًا على الأمن القومي العربي،" وفقا لما نقلته بوابة الأهرام.