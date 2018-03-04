خارجية إيران "تنصح" البحرين بعد بيان "ضبط إرهابيين مرتبطين بالحرس الثوري"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية البحرينية، على البيان الذي أصدرته الداخلية البحرينية، السبت، وإعلانها اعتقال 116 إرهابيا ينتمون لتنظيمات شكلها الحرس الثوري الإيراني، واصفا ذلك بـ"المزاعم المتكررة."

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان قاسمي قوله: "إن إلقاء اللائمة على الآخرين وطرح السيناريوهات المكررة والمزاعم التي لا أساس لها من الصحة لن تساعد البحرين في حلّ مشاكلها مع مواطنيها."

وتابع قائلا: "إننا ننصح المسؤولين البحرينيين مرة أخرى أن يمهدوا الأرضية للتعاطي والحوار مع أبناء شعبهم بدلا عن اللجوء إلى التصعيد في استخدام الأساليب الأمنية."

ويذكر أن الداخلية البحرينية قالت في بيانها: "إن التحريات دلت على أن هذه العناصر، تنتمي إلى تنظيم إرهابي، عمل الحرس الثوري الإيراني على تشكيله من خلال توحيد عدة تنظيمات إرهابية وجمعها في إطار واحد، وذلك إثر نجاح الأجهزة الأمنية البحرينية في توجيه ضربات لهذه التنظيمات الإرهابية، كان من نتيجتها إضعافها وإرباك حركتها في البحرين. حيث يقف وراء دعم وتمويل وتدريب عناصر هذا التنظيم الإرهابي، الحرس الثوري في إيران وأذرعه الإرهابية الخارجية ومنها كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية في العراق، وحزب الله الإرهابي في لبنان، وذلك من خلال تكثيف عمليات تجنيد العناصر الإرهابية بالداخل والترتيب والتنسيق لتدريبها في المعسكرات الإرهابية وتزويدهم بالأموال والأسلحة النارية والعبوات الناسفة."