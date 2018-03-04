ولي عهد السعودية يصل القاهرة بأول جولة خارجية له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصل ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، الأحد، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، في أول جولة خارجية له منذ توليه ولاية العهد، حيث كان في استقباله الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.

ويذكر أن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، قال مداخلة هاتفية على قناة "DMC،" مساء السبت: "الزيارة تعتبر محطة تاريخية وإضافية في مسيرة العلاقات الثنائية والمتميزة والاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية،" لافتا على أن "المملكة لها تاريخ طويل من دعم ومساندة مصر ولها أيادي بيضاء على مصر خلال الـ40-50 سنة الماضية من حرب أكتوبر 1973 إلى اليوم."

وتابع قائلا: "الزيارة ستستمر لثلاثة أيام وسيكون هناك بعض الزيارات الميدانية لمناطق تشهد التنمية في مصر لاطلاع سمو الأمير عليها، المملكة طبعا من أكبر المستثمرين