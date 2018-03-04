شخصيات دينية واستخباراتية واقتصادية ترافق ولي عهد السعودية بمصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأحد، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، على رأس وفد كبير يضم عددا من المسؤولين والشخصيات الدينية والاستخباراتية والاقتصادية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الوفد المرافق للأمير محمد بن سلمان، يضم كلا من "وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان."

ويضم الوفد المرافق أيضا وفقا للوكالة، "معالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ومعالي وزير الدولة لشؤون أفريقيا الأستاذ أحمد قطان ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ ثامر نصيف."