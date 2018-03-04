خارجية السعودية تنشر فيديو تاريخ العلاقات مع مصر بالتزامن مع زيارة ولي العهد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، مقطع فيديو عن تاريخ العلاقات بين المملكة ومصر، بالتزامن مع زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للقاهرة المتوقع استمرارها ثلاثية أيام في أول جولة له منذ توليه ولاية العهد.

ويذكر أن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، قال مداخلة هاتفية على قناة "DMC،" مساء السبت: "الزيارة تعتبر محطة تاريخية وإضافية في مسيرة العلاقات الثنائية والمتميزة والاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية،" لافتا على أن "المملكة لها تاريخ طويل من دعم ومساندة مصر ولها أيادي بيضاء على مصر خلال الـ40-50 سنة الماضية من حرب أكتوبر 1973 إلى اليوم."