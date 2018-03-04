مصر: القضاء على عشرة "عناصر تكفيرية" ضمن عملية "سيناء 2018"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القوات المصرية عن القضاء على عشرة "عناصر تكفيرية"، وقصف ستة أهداف جواً ضمن "عملية سيناء 2018".

وذكرت القوات في مقطع فيديو نشر عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المصرية، العقيد تامر الرفاهي، الأحد، بان القوات تمكن من "القبض على 245 فردا من العناصر المشتبه بهم، وتدمير 145 ملجأ ووكرا ومخزنا بالمناطق الجبلية، واكتشاف وتدمير ورشة لتصنيع العبوات الناسفة و39 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات."

وأضاف الجيش في بيانه الرابع عشر نجاحه "في تدمير 11 عربة محمّلة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولة اختراق الحدود الغربية،" ضمن "العملية الشاملة سيناء 2018" التي بدأت في 9 فبراير/شباط الماضي.