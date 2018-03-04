الجيش السوري ينشر فيديو من عملياته بالغوطة ويؤكد السيطرة على بلدة النشابية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الجيش السوري الموالي للنظام، الأحد، إنه تمكن من السيطرة على بلدة النشابية وعدد من المزارع في الغوطة الشرقية، ناشرا مقطع فيديو لعملياته ضد من قال إنهم عناصر جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

ونقلت الوكالة في تقريرها على لسان مصدر عسكري، قوله: "قامت وحدات من الجيش العربي السوري خلال اليومين الماضيين وخارج أوقات التهدئة المحددة بتنفيذ عمليات على مقرات ومناطق وجود الإرهابيين في الغوطة الشرقية وذلك ردا على استهداف التنظيمات الإرهابية بقذائف الهاون ورصاص القنص الأحياء السكنية ومواقع الجيش في مدينة دمشق وريفها."

وأضاف: "إن عمليات الجيش أسفرت عن استعادة السيطرة على بلدة النشابية وقرى ومزارع أوتايا وحوش الصالحية وحوش خرابو وحزرما وبيت نايم ومزارع العب وكتيبة الدفاع الجوي وفوج النقل."