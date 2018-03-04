إيران: بوتين يدعمنا بقوة وأوعز بفتح مساجد للشيعة في روسيا

طهران، إيران (CNN) -- قال نائب قائد القوة البرّية في الحرس الثوري الإيراني، العميد حميد محبي، إن المرشد الإيراني، علي خامنئي، حدد منذ بداية الأحداث في سوريا ما وصفه بـ"عمق المؤامرة التي حاكها الأعداء؛" على حد تعبيره، مشيدا بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي قال إنه أوعز بافتتاح مساجد للشيعة في روسيا.

وقال محبي، إن خامنئي "حدد الأهداف في الوقت المناسب ما حقق الانتصارات للمقاومة" وفقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، كما أضاف أن العلاقات مع موسكو تتقدم بظل دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطهران، وخاصة بعد الفيتو الروسي الأول من نوعه لصالح إيران في الأمم المتحدة على خلفية ملف تهريب السلاح إلى اليمن.

وتابع محبي بالقول: "بوتين أصدر خلال الفترة الأخيرة مرسوما يقضي بالسماح للإيرانيين والمسلمين الشيعة بتأسيس مساجد في أرجاء روسيا فضلا عن قيامهم بالنشاطات الثقافية في هذا البلد.. كما أوعز ببيع كافة المحاصيل الزراعية الإيرانية داخل روسيا."

وفي سياق متصل، قال القائد العام للحرس الثوري، اللواء محمد علي جعفري، إن إسقاط المقاتلة الإسرائيلية من قبل الدفاعات الجوية السورية "انموذج للنصر الإلهي" وفق تعبيره، وتابع قائلا: "جميع من يجاهدون الآن وينصرون دين الله، سيصلّون يوما في القدس الشريف" وفقا لصحيفة "الوفاق" الإيرانية المحافظة.