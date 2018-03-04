الجيش التركي يعلن "تحرير" 4 قرى بعفرين و"تحييد" 2612 إرهابيا للآن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— "حررت" قوات الجيش التركي والجيش السوري الحر، أربع قرى في منطقة عفرين، شمال سوريا، ضمن العمليات التي تخوضها أنقرة وأطلقت عليها اسم "غصن الزيتون."

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ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية في تقريرها أن "القرى الأربع هي بافليون وجبلها ببلدة شران، وسعولجك وأرندة في ناحية شيخ الحديد، وخليلو في ناحية راجو،" لافتة إلى "تطهير قرية حاج خليل في عفرين السورية بعد تحريرها، من إرهابيي ب ي د/بي كا كا وداعش."

وفي تقرير منفصل أعلن الجيش التركي عما وصفه بـ"تحييد" 2612 إرهابيًا منذ انطلاق عملية غصن الزيتون، مؤكدة استمرار العملية التي انطلقت في الـ20 من يناير/ كانون الثاني الماضي.