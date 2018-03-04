صفوي يؤكد على انتهاج طرق دبلوماسية لحل الأزمة في سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد اللواء يحيي رحيم صفوي المستشار الخاص للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، الأحد، على "ضرورة إنتهاج طرق دبلوماسية لحلّ الأزمة في سوريا،" لكنه شدّد في الوقت ذاته على "عدم إنتهاج أي خطة تقوم على تراجع الجيش السوري،" وفقاً لما ورد عبر وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

كما ذكرت وكالة أنباء "فارس" دعوة صفوي الى "مواصلة الجيش السوري ومحور المقاومة للعمليات الناجحة، بموازة اطلاق الرئيس السوري بشار الاسد حلاً سياسياً".

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وذكر صفوي بأن إيران "تقدّمت" في مجال الطائرات بدون طيار والصواريخ بالغة الدقة، وأن الطائرات الآلية "حلقت ليلاً في دير الزور خلال عمليات قصف صاروخي قامت بها ضد مقر للارهابيين التكفيريين الداعشيين فأصابت أهدافها بدقة عالية،" مشيراً إلى أن "هذا النجاح يبشر بدقة وقوة عتادنا الصاروخي،" وفقاً لما نقلته على لسانه وكالة "إرنا".

ووجه صفوي أصابع الاتهام لدول بالمنطقة بتسبّبها في "اجتياح الولايات المتحدة لسوريا"، واتهم صفوي الولايات المتحدة "باجتياحها" لسوريا، "متجاهلة القوانين الدولية ودون اكتراث لمجلس الأمن،" وفقاً لما نقلته الوكالة.

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