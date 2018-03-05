قرقاش: هذا سبب فشل السياسة القطرية في أزمة الدوحة.. والرميحي يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن ما وصفه بـ"فشل السياسية القطرية" في معالجة أزمة الدوحة يعود إلى أسلوبها الذي انتهجت فيه الهجوم على دول المقاطعة.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "فشل السياسة القطرية في حلّ أزمة الدوحة يعود لمقاربة اعتمدت الهجوم على دول المقاطعة والإساءة إليها بدلا من أن تركّز على معالجة تفكيك الأزمة وتداعياتها على قطر."

وكان قرقاش قد قال في تغريدة سابقة حول الملف القطري، قال فيها: "يتضح مجددا أن خروج قطر من أزمتها حلّه خليجي وبوابته الرياض، تكلفة سياسة قطر الحالية عالية للغاية، وبعيدا عن التحركات اليائسة والتطبيل المدفوع له، تبقى الخيارات واضحة، كفوا عن الأذى أو تقبلوا العزلة."

من جهته رد أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية على تغريدة قرقاش، حيث قال: "لا توجد تداعيات الا في خيال دول الحصار، وسمو الأمير حفظه الله قال :’نحن لا نخشى مقاطعة هذه الدول لنا، فنحن بألف خير من دونها.‘"