العراق: مصادرة أموال صدام حسين و4257 شخصا بنظامه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة في العراق، الاثنين، قرارها بمصادرة أموال الرئيس السابق، صدام حسين وابنائه وأقاربه بالإضافة إلى 4257 شخصا من محافظين واعضاء فروع بحزب البعث ومن هم بدرجة عميد في خمسة اجهزة امنية تابعة للنظام البعثي.

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وقالت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة تسجل عائديتها لوزارة المالية لكل من المقبور صدام حسين المجيد واولاده وأحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجرَوا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم."

وتابعت الهيئة أن "القوائم شملت ايضا سكرتير رئيس النظام البائد عبد حميد محمود الخطاب التكريتي المعروف بعبد حمود، وفقا للمادة -١- منه.. ما يخص حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة فقد نصت المادة -٣- من هذا القانون على حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من المحافظين، ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل، ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام البائد جهاز المخابرات، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام، وفدائيي صدام.. وعدد المشمولين بالحجز بلغ 4257."