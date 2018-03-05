الجبير: زيارة ولي عهد السعودية لمصر إرادة لنقل العلاقات لآفاق أرحب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، إن زيارة ولي عهد بلاده، الأمير محمد بن سلمان لمصر، تؤكد الإرادة بنقل العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة للجبير الذي يرافق الأمير محمد بن سلمان في هذه الزيارة المتوقع استمرارها ثلاثة أيام، حيث قال: "زيارة سمو ولي العهد الرسمية الأولى إلى جمهورية مصر العربية، تؤكد عمق العلاقات التاريخية الراسخة والوثيقة بين البلدين الشقيقين، والإرادة لنقلها لآفاق ارحب تخدم تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين.. ولي العهد في القاهرة."

ويذكر أن ولي العهد السعودي يزور مصر على رأس وفد كبير يضم كلا من "وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان،" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ويضم الوفد المرافق أيضا وفقا للوكالة، "معالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ومعالي وزير الدولة لشؤون أفريقيا الأستاذ أحمد قطان ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ ثامر نصيف."