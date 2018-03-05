جبران باسيل: لبنان عانى ما يكفيه من النزوح السوري والحل بعودة النازحين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال جبران باسيل، وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، الاثنين، إن بلاده عانت ما يكفي جراء مسألة النزوح السوري، وذلك في تصريح خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره البرازيلي، الويزيو نونيس.

بالفيديو.. ميناء طرابلس اللبناني مركز انطلاق السوريين لتركيا ومنها لأوروبا 1:37

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية على لسان باسيل قوله: "لا يوجد حل سوى عودة النازحين والقضاء الكامل على الإرهاب في سوريا ولبنان والمنطقة."

وعلى صعيد آخر قال باسيل: "البرازيل هذا البلد الذي يعيش فيه أكثر من 7 ملايين متحدر من أصل لبناني بحثنا في شؤونهم، وكذلك في العلاقات الثنائية بين البلدين لما للبرازيل من اهمية في اميركا الجنوبية، من خلال دورها الفاعل في المؤسسات الدولية. وشكرناها على مواقفها الداعمة للبنان في المحافل الدولية ومشاركتها في القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)."