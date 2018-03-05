(CNN)-- دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لحضور عرض خاص لمسرحية "سلم نفسك" بدار الأوبرا المصرية الإثنين.
شاهد.. السيسي ومحمد بن سلمان يحضران “سلّم نفسك”
السيسي ومحمد بن سلمان يحضران “سلّم نفسك”
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و5 دقائق.
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ولي العهد السعودي وصل الأحد، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، في زيارة تستمر ثلاثة أيام.
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