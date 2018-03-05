شاهد.. السيسي ومحمد بن سلمان يحضران “سلّم نفسك”

السيسي ومحمد بن سلمان يحضران “سلّم نفسك”

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و5 دقائق.
المملكة العربية السعوديةالأمير محمد بن سلمانعبدالفتاح السيسيمصر
0:48

ولي العهد السعودي وصل الأحد، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، في زيارة تستمر ثلاثة أيام.

(CNN)-- دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لحضور عرض خاص لمسرحية "سلم نفسك" بدار الأوبرا المصرية الإثنين.

المملكة العربية السعوديةالأمير محمد بن سلمانعبدالفتاح السيسيمصر