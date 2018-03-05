شاهد.. اقتراح قد ينهي الولاية على المرأة في السعودية

(CNN)-- يبدو أن مجلس الشورى السعودي يتجه لمناقشة ملف جديد قد يكون له أثر كبير على صعيد تبديل الواقع الاجتماعي والثقافي في البلاد، وخاصة بالنسبة للمرأة، إذ تقدمت العضوتان موضي الخلف ولطيفة الشعلان بطلب لمناقشة قضية الولاية على المرأة باعتبارها من أشكال التمييز.

موضي الخلف كانت قد ذكرت عبر حسابها بموقع تويتر أنها تقدمت مع زميلتها في المجلس، لطيفة الشعلان، بتوصية تطالب فيها هيئة حقوق الإنسان بـ"على الهيئة حصر جميع الأنظمة القائمة التي تشتمل على تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحقوق المواطنة الأساسية واشتراطات الولاية، وغيرها من أشكال التمييز."

وأضافت الخلف في تغريدتها أن التوصية تتضمن "التقدم للمقام السامي (العاهل السعودي) باقتراح تعديل نظامي لكل منها، بما يتفق مع المادة (٢٦) من النظام الأساسي للحكم، والرؤية الراهنة للمملكة، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها."

صحيفة "الحياة" السعودية قالت إن مجلس الشورى سيناقش التوصية قريبا، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل حول ذلك، ولكنها لفتت إلى أن من شأن إقرارها "منع الولاية على المرأة" وأنها "التوصية الأولى من نوعها في المجلس، الذي سيناقشها ضمن تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان."

الصحيفة حصلت على "مسوغات التوصية" وفيها أن بعض الأنظمة المعمول بها حالياً "تشمل تمييزاً صريحاً ضد المرأة، ومنها نظام الولاية على المرأة في الحصول على بعض حقوقها الأساسية بصفتها مواطنة كاملة الأهلية، مثل استخراج الجواز أو السفر إلى الخارج."