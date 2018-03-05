شاهد.. النظام السوري يعلن لأول مرة سيطرته على قرى بالغوطة
النظام السوري يعلن سيطرته على قرى بالغوطة
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و3 دقائق.
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هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها النظام السيطرة على أراضٍ بالغوطة الشرقية منذ شن هجوم على المنطقة.
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