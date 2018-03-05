شاهد.. النظام السوري يعلن لأول مرة سيطرته على قرى بالغوطة

النظام السوري يعلن سيطرته على قرى بالغوطة

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و3 دقائق.
الحرب السوريةبشار الأسدسوريا
1:05

هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها النظام السيطرة على أراضٍ بالغوطة الشرقية منذ شن هجوم على المنطقة.

الحرب السوريةبشار الأسدسوريا