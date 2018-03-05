قطر: لا صلة لنا بالتحقيقات حول التدخل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفت السفارة القطرية في واشنطن الأحد صحة الأنباء حول وجود صلات بينها وبين التحقيق الذي يجريه المستشار الأمريكي الخاص، روبرت مولر، المتعلق بالتدخلات الأجنبية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، وذلك بعد تقارير حول ارتباط الدوحة بتوجهات التحقيق الحالية.

وقال بيان صادر عن جاسم آل ثاني، الناطق باسم السفارة القطرية في أمريكا: "لم يتصل أحد بقطر ولم يكن لقطر أي اتصال حول أي قضية مع مكتب المستشار الخاص."

وتابع البيان الصادر عن المتحدث القطري بالقول: "ليس لقطر أي اتصال مع الحكومة الأمريكية حول أي تحقيقات ذات صلة والتقارير المخالفة لهذا التصريح غير صحيحة."

وكانت شبكة NBC الأمريكية الجمعة قد نشرت تقريرا الجمعة قالت فيه إن مسؤولين قطريين زاروا الولايات المتحدة نهاية يناير/كانون الثاني ومطلع فبراير/شباط الماضيين وطرحوا إمكانية تسليم مولر ما يعتقدون أنها "أدلة على قيام جيرانهم في دول الخليج بالتنسيق مع صهر ترامب، جاريد كوشنير، لإلحاق الأذى ببلدهم."

وأضافت الشبكة أن المسؤولين القطريين الذين لم تكشف عن هوياتهم تراجعوا عن القرار في اللحظة الأخيرة خشية أن تتسبب الخطوة في إحداث أزمة بالعلاقات بين الدوحة والبيت الأبيض.