ولي عهد السعودية يلتقي البابا تواضروس لأول مرة بتاريخ العلاقات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— التقى ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، البابا تواضروس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لأول مرة بتاريخ العلاقات بين البلدين، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الأمير السعودي للقاهرة.
وفي وقت سابق التقى ولي العهد السعودي بإمام الأزهر، أحمد الطيب، يرافقه وفد رفيع المستوى إلى مقر مشيخة الأزهر، حيث كان في استقباله عدد من كبار قيادات الأزهر، وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري الرسمي.
وذكر تقرير التلفزيون أن اللقاء تناول "سبل تعزيز التعاون بين الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الإرهاب ونشر الوسطية والسلام، كما يناقش الطرفان عددًا من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك.."
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