الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يدعو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لحضور "سلّم نفسك"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المقرر أن يحضر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عرضاً خاصاً لمسرحية "سلم نفسك" بدار الأوبرا المصرية الإثنين.

وبحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام"، تعد دعوة السيسي لولي العهد السعودي لحضور هذا العرض تأكيدا على أن الدولة المصرية الجديدة تشجع الشباب والمبدعين في كافة المجالات، خصوصاً هذه الأعمال التي تحافظ علي هوية الدولة وتنتشل الشباب من براثن التطرّف والتخلف والإرهاب.

وأضافت الصحيفة، أن نهضة المجتمعات سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، لا يمكن أن تنعزل عن البيئة الثقافية والإبداعية، مشيرة الى أن مصر عانت لسنوات، من هذه الإشكالية التي ظلمت الإبداع وأهله، بخاصة ما ينتجه مسرح الدولة من أعمال إبداعية هادفة، ووضعته في قالب مهمش، منطوٍ على نفسه، فقير أمام الملايين المنهمرة التي يتحصلها ممثلو السينما والدراما، على حد وصفها.

وكان المخرج المسرحي خالد جلال قد أوضح في ديسمبر - كانون الأول أن أحداث مسرحية "سلم نفسك" تدور حول تغيير السلوكيات في المجتمع فى إطار من الفانتازيا، لافتا إلى أن العرض يهدف إلى منح طاقة إيجابية للجمهور، من خلال الكوميديا التي تعتمد على النقد الايجابي الخالي من التشفي، النقد القائم على البناء وليس الهدم، بحسب ما نقلت "اليوم السابع."

يذكر أن ولي العهد السعودي وصل الأحد، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، على رأس وفد كبير يضم عددا من المسؤولين والشخصيات الدينية والاستخباراتية والاقتصادية.