جرّاح بالغوطة يتحدث لـCNN عن الوضع: كارثة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الدكتور حمزة حسن، الجراح المختص بالأنف والأذن والحنجرة، إن الأوضاع على الأرض في الغوطة "كاريثية" على حد تعبيره، وذلك في تصريح لـCNN عبر تطبيق واتس آب.

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وأضاف حسن قائلا في تصريحه المقتضب: "هناك حالة نزوح جماعي هائلة لنحو 30 ألف شخص من مناطق وقرى بيت سوى وأوتايا بالإضافة على دومة."

ويشار إلى أن الرئيس السوري، بشار الأسد قال في حوار صحفي، مساء الأحد إن العملية التي ينفذها الجيش السوري ضد من وصفهم بـ"الإرهابيين" في الغوطة الشرقية ستستمر، لافتا إلى أن ذلك يجري بالتوازي مع فتح مجال لخروج المدنيين.

وقال الأسد: "الغالبية في الغوطة الشرقية يريدون الخروج من كنف الإرهابيين إلى حضن الدولة ولذلك العملية ضد الإرهاب ستستمر بالتوازي مع فتح المجال للمدنيين للخروج إلى مناطق الدولة."