عاهل البحرين لمسؤولين أمريكيين: حل أزمة قطر في الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الثلاثاء، إن حل الأزمة الخليجية التي تشهدها بلاده إلى جانب السعودية والإمارات من جهة وقطر من جهة أخرى، يكمن في الرياض، على حد تعبيره.

جاء ذلك في قصر الصخير بالمنامة، خلال استقبال الجنرال الأمريكي المتقاعد أنتوني زيني، وتيموثي لندركنغ نائب مساعد الوزير لشؤون الخليج العربي والشرق الأدنى بوزارة خارجية أمريكا واللذان يقومان بجولة في المنطقة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وأعرب العاهل البحريني عن اعتزاز بلاده بما يجمع بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة وثيقة وتنسيق مستمر، منوهاً بما يشهده التعاون الثنائي من تقدم ونماء في العديد من المجالات، ومشيدا بجهود الولايات المتحدة الأمريكية ودورها المحوري في تثبيت ركائز الأمن والاستقرار والسلام الدولي، وفقا للوكالة البحرينية.