قرقاش: السعودية ومصر أساس في أي بناء عربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الاثنين، إن السعودية ومصر تعتبران أساس أي بناء عربي، على حد تعبيره، وذلك في تعليق على ويارة ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.

جاء ذلك في تغريدة للوزير الإماراتي، حيث قال: "الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان إلى مصر الشقيقة تدعو للتفائل بخريطة جديدة للعالم العربي قوامها الوسطية والاستقرار والتنمية، هي البدايات المبشرة بعصر مشرق يعوّل عليه."

وفي تغريدة منفصلة قال قرقاش: "السعودية ومصر حجري الأساس في أي بناء عربي، ونحن أحوج ما نكون لهذا البناء، وزيارة الأمير محمد بن سلمان التاريخية لمصر الشقيقة تعمّق الطرح الداعي لمحوّر وسطي عربي يعزز السيادة ويحميها ويقدّم التنمية ويسعى للمستقبل."