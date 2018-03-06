هل فعلاً ترشّح المغني جو رعد للانتخابات النيابية في لبنان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن مزيّن الشعر والمغني اللبناني جو رعد ترشّحه للانتخابات النيابية التي ستُجرى في شهر مايو / أيار المقبل، وذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في تويتر.

وقال رعد في تغريدته التي تساءل البعض عن مدى جديته فيها، نظراً لتداول أسماء عدد كبير من الأشخاص المحتمل ترشحهم لهذه الانتخابات: "أعلن أنا جو رعد ترشحي للانتخابات النيابية في بيروت، مرشح مستقل غير تابع لأي جهة سياسية تابع لقناعاتي وإيماني بإنه غدا يوم افضل."

يذكر أن جو رعد استطاع أن يحقق شهرة واسعة في عالم مصففي الشعر العرب، ليقرر بعد ذلك دخول مجال الغناء.

وفي السياق نفسه، يبدو أن موجة انتقال بعض الإعلاميات اللبنانيات من الإعلام إلى النيابة مستمرة، فبعد إعلان الإعلامية بولا يعقوبيان عزمها الترشح عن دائرة بيروت الأولى، كشفت الإعلامية جيسكا عازار الإثنين، عن ترشحها للإنتخابات النيابية عن مقعد الروم الأورثوذكس في المتن الشمالي.

يشار إلى أن الإعلاميّة في قناة MTV جيسيكا عازار، كانت قد أثارت ضجة واسعة بلبنان في فبراير / شباط الماضي، بعد تلقيها انذاراً من مدير عام الأمن العام السابق اللواء جميل السيّد بسبب قيامها بإعادة تغريدة للإعلاميّة ديانا مقلّد، تنتقد ترشح السيّد للانتخابات النيابية.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.