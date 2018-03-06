شاهد.. دخول مساعدات إلى الغوطة.. والقصف يعطّل إفراغها

(CNN)-- دخلت قافلة مساعدة تتضمن 46 شاحنة إلى الغوطة الشرقية، الاثنين، مع إزالة بعض المعدات الطبية التي يحتاجها بشدة سكان الغوطة. وقال ناشطان إن القافلة اضطرت إلى الخروج قبل إكمال إفراغ محتويات الشاحنات، وذلك بسبب القصف، حيث بقيت 9 شاحنات ممتلئة. هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها المساعدات إلى المنطقة منذ شن النظام حملة ضارية عليها.