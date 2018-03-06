شاهد.. لحظة سقوط صاروخ على بعد أقدام من مصور بالغوطة

(CNN)-- فيديو يظهر لحظة ضرب غارة جوية لمبنى على بعد أقدام فقط من أحد أفراد الخوذ البيضاء في الغوطة الشرقية بسوريا. ويمكن مشاهدة الدخان الأسود الكثيف وهو يرتفع من المبنى إضافة إلى هروب رجل يحمل طفلاً بين ذراعيه.