(CNN)-- فيديو يظهر لحظة ضرب غارة جوية لمبنى على بعد أقدام فقط من أحد أفراد الخوذ البيضاء في الغوطة الشرقية بسوريا. ويمكن مشاهدة الدخان الأسود الكثيف وهو يرتفع من المبنى إضافة إلى هروب رجل يحمل طفلاً بين ذراعيه.
شاهد.. لحظة سقوط صاروخ على بعد أقدام من مصور بالغوطة
لحظة سقوط صاروخ على بعد أقدام من مصور بالغوطة
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و17 دقيقة.
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يمكن مشاهدة الدخان الأسود الكثيف وهو يرتفع من المبنى إضافة إلى هروب رجل يحمل طفلاً بين ذراعيه.
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