(CNN)-- وجهها يرمز إلى وجوه أطفال الحرب، الطفلة بانا العابد، ذات الثمانية أعوام، حظيت بوجود في حفل توزيع جوائز الأوسكار. الطفلة جذبت اهتمام العالم سابقاً بتغريدات تفطر القلب عن قصف مدينتها، حلب. حديثاً، شاركت الطفلة في أغنية "Stand up For Something" مساء الأحد المنصرم في حفل الأوسكار. بعد الهروب من سوريا إلى تركيا، لا تزال بانا تغرّد، مطالبة قادة العالم بمساعدة الأطفال في سوريا. كما أنها دوّنت كتاب "Dear World: A Syrian Girl’s Story of War And Plea For Peace" الذي عرض في الفيلم الوثائقي "صرخات من سوريا."
شاهد.. الطفلة بانا لقادة العالم: ترون أطفال سوريا يموتون دون حراك
بانا للقادة: ترون أطفال سوريا يموتون دون حراك
الشرق الأوسط
آخر تحديث الثلاثاء, 06 مارس/آذار 2018; 02:50 (GMT +0400).
2:52
بعد الهروب من سوريا إلى تركيا، لا تزال بانا تغرّد، مطالبة قادة العالم بمساعدة الأطفال في سوريا.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.