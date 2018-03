شاهد.. الطفلة بانا لقادة العالم: ترون أطفال سوريا يموتون دون حراك

(CNN)-- وجهها يرمز إلى وجوه أطفال الحرب، الطفلة بانا العابد، ذات الثمانية أعوام، حظيت بوجود في حفل توزيع جوائز الأوسكار. الطفلة جذبت اهتمام العالم سابقاً بتغريدات تفطر القلب عن قصف مدينتها، حلب. حديثاً، شاركت الطفلة في أغنية "Stand up For Something" مساء الأحد المنصرم في حفل الأوسكار. بعد الهروب من سوريا إلى تركيا، لا تزال بانا تغرّد، مطالبة قادة العالم بمساعدة الأطفال في سوريا. كما أنها دوّنت كتاب "Dear World: A Syrian Girl’s Story of War And Plea For Peace" الذي عرض في الفيلم الوثائقي "صرخات من سوريا."