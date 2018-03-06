شاهد.. بابا الأقباط يتلقى دعوة تاريخية لزيارة السعودية وينفي بناء كنيسة فيها

(CNN)-- تلقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، دعوة هي الأولى من نوعها لزيارة المملكة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حملها إليه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته حالياً للقاهرة.