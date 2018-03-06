شاهد.. بابا الأقباط يتلقى دعوة تاريخية لزيارة السعودية وينفي بناء كنيسة فيها

بابا الأقباط يتلقى دعوة لزيارة السعودية

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و54 دقيقة.
مصرالمملكة العربية السعوديةالأقباطدياناتالملك سلمان بن عبدالعزيز
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شكر البابا تواضروس الأمير الشاب ووعده بالاستجابة للدعوة في أسرع وقت ممكن.

(CNN)-- تلقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، دعوة هي الأولى من نوعها لزيارة المملكة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حملها إليه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته حالياً للقاهرة.

مصرالمملكة العربية السعوديةالأقباطدياناتالملك سلمان بن عبدالعزيزالأمير محمد بن سلمان