(CNN)-- تلقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، دعوة هي الأولى من نوعها لزيارة المملكة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حملها إليه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته حالياً للقاهرة.
شاهد.. بابا الأقباط يتلقى دعوة تاريخية لزيارة السعودية وينفي بناء كنيسة فيها
بابا الأقباط يتلقى دعوة لزيارة السعودية
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و54 دقيقة.
0:58
شكر البابا تواضروس الأمير الشاب ووعده بالاستجابة للدعوة في أسرع وقت ممكن.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.