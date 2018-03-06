بالتواريخ من وزارة الدفاع إلى ولاية العهد.. أبرز محطات محمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مسيرة غير طويلة زمنيا لكنها مليئة بالتطورات المتسارعة محليا وإقليميا ودوليا. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بدأ مساره التصاعدي عام 2015 مع تعيينه وزيرا للدفاع في أعقاب وصول والده الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الحكم، وسرعان ما قدم بعدها رؤيته الاقتصادية والاجتماعية للمملكة تحت عنوان "رؤية 2030."

بعد ذلك بعامين بات الأمير الشاب وليا للعهد، وأطلق حملة ضد الفساد والتشدد الديني داخل البلاد، كما خاض مواجهات سياسية وأمنية في دول الجوار، وخاصة بالملفات القطرية واليمنية، وهو حاليا يقوم بجولة دولية مهمة بدأت بمصر وستشمل بريطانيا والولايات المتحدة.